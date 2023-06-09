В Новосибирске аукцион на право застройки 6,7 гектар у «Локомотив-Арены» проведут снова

В Новосибирске повторно проведут аукцион на право застройки 6, 7 гектар у «Локомотив-Арены» проведут снова.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске повторно проведут аукцион на право застройки 6, 7 гектар у «Локомотив-Арены» проведут снова. Результаты предыдущего отменило региональное УФАС. Ведомство посчитало, что заявки двух застройщиков были сняты необоснованно.
— Комиссия Новосибирского УФАС России сочла обоснованным повторное проведение данных торгов, указав при этом как на необходимость изменения подхода к оценке заявок со стороны организатора торгов, так и на необходимость формирования более полного пакета документов в составе заявок со стороны участников торгов, — сообщили в ведомстве.
Напомним, участок площадью 6, 7 гектар предоставляется в рамках программы комплексного развития территории в границах улиц Ипподромская, Фрунзе и Журинского в Центральном и Дзержинском районах. Первоначальная цена контракта составила 58 075 000 рублей.
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