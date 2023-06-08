«Хорошо, что не было детей»: новосибирцы записали на видео массовую драку в трамвае

Неясно, из-за чего дрались новосибирцы. Фото: стоп-кадр видео «Новосибирск с огоньком».
В четверг, 8 июня, в трамвае №15 завязалась массовая драка. Очевидцы записали потасовку на камеру. Ролик появился в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
— Драка непонятно из-за чего. Перепугали весь трамвай! Хорошо, что детей не было, — написал очевидец.
Судя по кадрам, в трамвае было еще жарче, чем под палящим сибирским солнцем.
— Не драться, пацаны, не драться, — доносится откуда-то.
Эти просьбы явно остались без внимания.
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