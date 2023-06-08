В Новосибирск придут десять дней дождей после аномальной жары. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирск придут десять дней дождей после аномальной жары. Долгожданные осадки на середину июня обещают синоптики.

Западно-Сибирский Гидрометцентр обещает дожди подряд 9, 10 и 11 июня. Температура воздуха в эти дни тоже немного опустится — до +20…+25 градусов.

Российский Гидрометцентр обещает дожди также ночью 12 июня, днем 13 и 14. Температура воздуха будет удерживаться на в районе 18-27 градусов тепла.

Сервис «Погода7ru» обещает осадки также вечером 15 июня и ночью 16. Весь день должен будет идти 18 июня.

После небольшого перерыва потом дождь пойдет 23 июня, сообщает Яндекс. Погода.

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