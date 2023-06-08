В Новосибирске из-за короткого замыкания загорелся фонарный столб

Столп искр разлетался вокруг столба на несколько метров.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске, на 1-м переулке Костычева, вечером в четверг загорелась опора уличного фонаря. ЧП произошло около дома №21, сообщили в телеграм-канале «Аст-54».
- Произошло короткое замыкание, в следствие чего началось возгорание, - указано в посте.
Очевидцам удалось заснять и сноп искр, которые разлетались вокруг горящего столба на несколько метров.
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