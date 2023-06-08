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НовостиПроисшествия8 июня 2023 17:31

В Новосибирской области из-за удара молнии загорелся частный дом

Об этом рассказали в соцсетях очевидцы
Галина СИМОНОВА
В селе Верх-Каргат Новосибирской области во время грозы загорелся жилой дом.

В селе Верх-Каргат Новосибирской области во время грозы загорелся жилой дом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Верх-Каргат Новосибирской области во время грозы загорелся жилой дом. ЧП произошло в среду, 7 июня.

— Во время грозы в селе Верх-Каргат после удара молнии возник пожар. Огнем уничтожен дом и несколько построек. Данных о пострадавших нет, — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы. Фото: "Инцидент Новосибирск"

О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Молнию вчера в Новосибирской области видели в разных районах. Кое-где гроза разгулялась в полную силу, а где-то — дальше сверкающей в небе молнии дело не зашло.

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