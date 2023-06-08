Новосибирцы посмотрят «Мастера и Маргариту» от МХАТ имени Горького

Почти все билеты на постановку 8 июня раскупили. Фото: «Царьград Новосибирск».

В четверг, 8 июня в Новосибирск с гастролями приедет МХАТ имени Горького. В НОВАТе московские актеры сыграют «Мастера и Маргариту» по роману Михаила Булгакова. О спектакле Валерия Беляковича написал «Царьград Новосибирск».

— Все наши актеры просто наслаждаются величием НОВАТа — залы везде поменьше. Мы играем без микрофонов, сегодня постараемся, чтобы всем было слышно, — пообещал Михаил Кабаков, народный артист России и исполнитель роли Воланда.

По словам актера, в настоящем виде постановку играют уже больше 15 лет — ее показывали полтысячи раз. Почти все спектакли собирали полные залы.

По информации журналиста «Царьград Новосибирск», билеты на спектакль 8 июня распродали почти полностью — остались лишь 4 места в четвертую ложу. Каждый по 20 тысяч рублей.

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