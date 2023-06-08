Под Новосибирском неизвестный застрелил чужую собаку, положил в мешок и выкинул в реку

Хозяева нашли свою собаку мертвой. Фото: предоставлено героиней публикации.

В Тогучине Новосибирской области у местных убежала собака — стаффордширдский терьер. Питомца нашли мертвым с огнестрельным ранением. Ужасную историю хозяева рассказали КП-Новосибирск.

— Еще 4 июня собака выбежала за калитку. Минут через 10 мы поняли, что ее нет во дворе, и начали искать. Не нашли, но слышали выстрел. Через двое суток обнаружили питомца в мешке в воде, — рассказала хозяйка собаки.

По ее словам, пес всегда был ласковым и добрым даже к чужим людям. Сибирячка боится, что живодера не накажут.

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