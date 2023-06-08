Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 13:24

Под Новосибирском водитель доказал невиновность в ДТП и отсудил из бюджета 32 тысячи рублей

Решение вынес Искитимский районный суд НСО
Данила ШУЛЯК
Искитимец доказал невиновность в аварии. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Искитимец доказал невиновность в аварии. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Водитель из Искитима Новосибирской области доказал невиновность в ДТП и добился компенсации расходов на разбирательства. Искитимский районный суд Новосибирской области частично удовлетворил требования истца.

— В связи с недоказанностью вины водителя, суд удовлетворил требования истца и изменил предыдущее постановление, — указано на сайте органа.

В итоге искитимцу возместили расходы на юриста, составление заявления и госпошлину. Всего — 32 тысячи рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер