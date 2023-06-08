Под Новосибирском водитель доказал невиновность в ДТП и отсудил из бюджета 32 тысячи рублей

Искитимец доказал невиновность в аварии. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Водитель из Искитима Новосибирской области доказал невиновность в ДТП и добился компенсации расходов на разбирательства. Искитимский районный суд Новосибирской области частично удовлетворил требования истца.

— В связи с недоказанностью вины водителя, суд удовлетворил требования истца и изменил предыдущее постановление, — указано на сайте органа.

В итоге искитимцу возместили расходы на юриста, составление заявления и госпошлину. Всего — 32 тысячи рублей.

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