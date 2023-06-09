Спавшая жара и дождь: в Новосибирске 9 июня будет +28 градусов

В Новосибирске наконец-то пройдет дождь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После долгой изматывающей жары похолодание новосибирцы впервые встретят радостью. Сегодня, 9 июня, синоптики обещают ночью похолодание до +19…+21 градуса, в пригороде до +16…+18. Днем же будет +26…+28 с постепенным снижением к вечеру.

— Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Северо-западный ветер подует со скоростью 9-14 метров в секунду, местами с порывами до 19, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области жара ослабится до +26…+31 градуса, местами до +20…+25. По западу региона пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозой и градом.

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