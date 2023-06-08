Дождь в Новосибирске 8 июня 2023: после аномальной жары город залило водой

Дождь в Новосибирске 8 июня 2023 пошел после нескольких дней аномальной жары.

Дождь в Новосибирске 8 июня 2023 пошел после нескольких дней аномальной жары. Долгожданные осадки выпали вечером в разных районах города.

Еще вчера небо над городом весь день было затянуто серыми тучами, дул сильный ветер и сверкали молнии. Но масштабного ливня так и не последовало. Дождь новосибирцы дождались только к вечеру следующего дня.

По прогнозам синоптиков, 8 июня, стал самым жарким днем за прошедшую неделю — температура воздуха поднялась до +38 градусов. К счастью, на пятницу и выходные Гидрометцентр дает уже более благоприятный прогноз: температура воздуха должна опуститься до +30, обещают также дожди.

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