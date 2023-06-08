В Новосибирске завершены поиски 8-летнего мальчика, пропавшего в СНТ «Радуга». Фото: «ЛизаАлерт НСО».

В Новосибирске завершены поиски 8-летнего мальчика, пропавшего в СНТ «Радуга» в среду, 7 июня. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАрлет Новосибирской области».

— Найден, жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — указано в сообщении.

Информацию с ориентировками волонтеры опубликовал в 17 часов в четверг, 8 июня. О том, что мальчик нашелся, стало известно спустя два часа. В поисковом отряде сообщили, что с ним все хорошо.

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