В Новосибирской области ищут пенсионерку в светло-розовой футболке и сланцах

Пенсионерка пропала 8 июня. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Новосибирской области ищут 73-летнюю Валентину Дмитриевну Бочкареву. Пенсионерка пропала 8 июня в СНТ Колос-РЕМ, Новолуговой сельсовет.

- Она ушла с дачи в неизвестном направлении, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Валентина Дмитриевна ростом 170-175 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые. Она была одета в светло-розовую футболку, серые брюки, розовые резиновые сланцы и светло-бежевую шляпу.

- Она нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры.

Если вам известно что-то известно о местонахождении пенсионерки сообщите по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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