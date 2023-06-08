19-летний парень из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Фото: администрация Чановского района.

19-летний Данил Ковальчук погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Чановского района.

- Данил родился 18 сентября 2003 года, рос в многодетной семье Здоровых Светланы Борисовны и Сергея Геннадьевича в деревню Черниговка Чановского района. Позднее семья переехала в село Новофеклино, - сообщается на сайте администрации Чановского района.

На службу он был призван 28 ноября 2021, после окончания срочной службы заключил контракт. 13 мая 2023 года погиб при выполнении задач.

Ему посмертно присвоен Орден мужества.

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