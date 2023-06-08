Грозы, град и жуткий ветер: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение после адской жары

Жителей Новосибирской области предупредили о грозах и штормовом ветре, которые придут на смену аномальной жаре. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области синоптики сообщили о штормовом предупреждении. Связано оно с неблагоприятной погодой, которая придет в регион на смену лютой жаре.

– С 9 июня мы ждем прохождения холодного атмосферного фронта. По территории Новосибирской области даем штормовое предупреждение: будут грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Затем температура на выходных 10 и 11 июня постепенно будет понижаться, в ночные часы до +10…+15, днем — до +20…+27 по области. Не исключено, что 12 июня температура опустится до +18…+23, – рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, такая погода чревата различными ЧС.

– Возможны повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций и срыв кровли со зданий и сооружений. Ожидаемые погодные условия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозят повреждением объектов, увеличением случаев травматизма среди людей, а также спровоцировать ДТП, – перечислили в ведомстве.

Порывы ветра, уточнили в МЧС, лучше всего переждать в помещении. Если же вы находитесь на улице, держитесь подальше от рекламных конструкций и деревьев. Все это может рухнуть на вас.

– Кроме того, во время сильного ветра усиливается образование высоких волн на водоёмах. Во время непогоды воздержитесь от выхода на воду на плавсредствах, – добавили в МЧС.

Кроме того, во время грозы специалисты советуют выключать электроприборы и убирать подальше металлические предметы.

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