Жителей Новосибирска предупредили об опасности тополиного пуха.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили об опасности поджигания тополиного пуха. Это чревато крупными возгораниями.
– Огонь может легко перекинуться на дома, машины и лес, – говорится в памятке ведомства.
В МЧС добавили, что пух может попадать на крыши, забиваться в сараи и подвалы. А также залетать в квартиры через открытые окна.
Нельзя бросать в пух непотушенные спички или зажигалки. Также необходимо объяснить детям о том, как опасно поджигание пуха. Донести до ребят, что такие игры недопустимы.
– Придомовую территорию нужно очистить от пуха. Лучше облить его предварительно водой. Также на участке необходимо установить бочки с водой, ящики с песком, огнетушитель, – перечислили в МЧС.
Если вы проводите на улице сварочные работы, убедитесь, что рядом нет пуха.
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