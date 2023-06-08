Жителей Новосибирска предупредили об опасности тополиного пуха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили об опасности поджигания тополиного пуха. Это чревато крупными возгораниями.

– Огонь может легко перекинуться на дома, машины и лес, – говорится в памятке ведомства.

В МЧС добавили, что пух может попадать на крыши, забиваться в сараи и подвалы. А также залетать в квартиры через открытые окна.

Нельзя бросать в пух непотушенные спички или зажигалки. Также необходимо объяснить детям о том, как опасно поджигание пуха. Донести до ребят, что такие игры недопустимы.

– Придомовую территорию нужно очистить от пуха. Лучше облить его предварительно водой. Также на участке необходимо установить бочки с водой, ящики с песком, огнетушитель, – перечислили в МЧС.

Если вы проводите на улице сварочные работы, убедитесь, что рядом нет пуха.

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