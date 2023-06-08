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НовостиОбщество8 июня 2023 4:48

Жителей Новосибирска предупредили об опасности тополиного пуха

Сибиряков призвали не поджигать его
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жителей Новосибирска предупредили об опасности тополиного пуха.

Жителей Новосибирска предупредили об опасности тополиного пуха.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили об опасности поджигания тополиного пуха. Это чревато крупными возгораниями.

– Огонь может легко перекинуться на дома, машины и лес, – говорится в памятке ведомства.

В МЧС добавили, что пух может попадать на крыши, забиваться в сараи и подвалы. А также залетать в квартиры через открытые окна.

Нельзя бросать в пух непотушенные спички или зажигалки. Также необходимо объяснить детям о том, как опасно поджигание пуха. Донести до ребят, что такие игры недопустимы.

– Придомовую территорию нужно очистить от пуха. Лучше облить его предварительно водой. Также на участке необходимо установить бочки с водой, ящики с песком, огнетушитель, – перечислили в МЧС.

Если вы проводите на улице сварочные работы, убедитесь, что рядом нет пуха.

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