От машины почти ничего не осталось: под Новосибирском водитель «ВАЗа» погиб, влетев в автобус с пассажирами

В Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Водитель «ВАЗа» налетел на барьерное ограждение, а после врезался в пассажирский автобус. Мужчину забрали на скорой, однако спасти его не удалось.

Все случилось около 18:25 в среду, 7 июня. Водитель отечественного авто двигался по автодороге «Северный объезд» со стороны Кемерова в сторону Новосибирска.

− На 75 км автодороги в месте проведения дорожных работ, обозначенных дорожными знаками и разметкой, при сужении проезжей части водитель совершил наезд на барьерное ограждение в виде железобетонной конструкции, после чего совершил столкновение с попутным междугородним автобусом НЕФАЗ, − рассказали в Госавтоинспекции по региону.

В этот момент в салоне автобуса находились 10 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Водителя «ВАЗа» экстренно госпитализировали, но спустя несколько часов он скончался. По данному факту проводится проверка.

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