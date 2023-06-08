От машины почти ничего не осталось: под Новосибирском водитель «ВАЗа» погиб, влетев в автобус с пассажирами

В Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Водитель «ВАЗа» налетел на барьерное ограждение, а после врезался в пассажирский автобус. Мужчину забрали на скорой, однако спасти его не удалось.
Все случилось около 18:25 в среду, 7 июня. Водитель отечественного авто двигался по автодороге «Северный объезд» со стороны Кемерова в сторону Новосибирска.
− На 75 км автодороги в месте проведения дорожных работ, обозначенных дорожными знаками и разметкой, при сужении проезжей части водитель совершил наезд на барьерное ограждение в виде железобетонной конструкции, после чего совершил столкновение с попутным междугородним автобусом НЕФАЗ, − рассказали в Госавтоинспекции по региону.
В этот момент в салоне автобуса находились 10 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Водителя «ВАЗа» экстренно госпитализировали, но спустя несколько часов он скончался. По данному факту проводится проверка.
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