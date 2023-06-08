«Рядом бродит обгоревший мужчина»: в Новосибирске на ходу загорелась «Лада Веста»

В Новосибирске на ходу загорелась «Лада Веста». Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".

В четверг, 8 июня, в Новосибирске на Шоссейной улице вспыхнула легковушка. О ЧП в соцсети рассказали очевидцы. По их словам, «Лада» загорелась во время движения.

– Рядом бродит обескураженный, обгоревший мужчина, – написали очевидцы в «АСТ-54».

На месте работали сотрудники МЧС. По данным ведомства, площадь горения составила 8 квадратов. На момент прибытия пожарных машина была полностью в огне.

– Водитель получил ожоги рук, туловища, головы, осматривает 03. В багажнике обнаружен газовый баллон, провели охлаждение, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пострадавшего водителя госпитализировали в ожоговый центр.

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