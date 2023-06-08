«Рядом бродит обгоревший мужчина»: в Новосибирске на ходу загорелась «Лада Веста»

В Новосибирске на ходу загорелась «Лада Веста». Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".
В четверг, 8 июня, в Новосибирске на Шоссейной улице вспыхнула легковушка. О ЧП в соцсети рассказали очевидцы. По их словам, «Лада» загорелась во время движения.
– Рядом бродит обескураженный, обгоревший мужчина, – написали очевидцы в «АСТ-54».
На месте работали сотрудники МЧС. По данным ведомства, площадь горения составила 8 квадратов. На момент прибытия пожарных машина была полностью в огне.
– Водитель получил ожоги рук, туловища, головы, осматривает 03. В багажнике обнаружен газовый баллон, провели охлаждение, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пострадавшего водителя госпитализировали в ожоговый центр.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер