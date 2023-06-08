Выпускники-айтишники трех новосибирских вузов вошли в число наиболее высокооплачиваемых

Речь идет о молодых специалистах, окончивших университет в 2017-2022 годах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три новосибирских вуза вошли в ТОП-20 университетов, выпускники которых в сфере IT имеют самые высокие зарплаты. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Речь идет о молодых специалистах, окончивших университет в 2017-2022 годах.

На седьмом месте расположился Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ). Средний размер зарплат выпускников-айтишников за год вырос на 20 тысяч рублей. Сейчас новосибирские специалисты зарабатывают в среднем 190 тысяч ежемесячно.

− В этом вузе больше всего учеников остаются работать в Новосибирске. Так, 77% IT-специалистов, окончивших НГУ, в 2023 остались работать в Новосибирске, − рассказали аналитики.

Одиннадцатое место занял Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). В среднем молодые люди, выбравшие IT-сферу, получают 165 тысяч рублей в месяц. Прибавка к зарплате составила 15 тысяч. 73% выпускников нашли себе работу в столице Сибири.

На восемнадцатом месте оказался Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Выпускники зарабатывают в среднем 127 тысяч рублей в месяц (+12 тысяч рублей за год). После выпуска 75% остались работать в Новосибирске.

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