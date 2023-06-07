В Новосибирске арбитражный суд закрыл дело о банкротстве аквапарка «Аквамир»

Дело о банкротстве аквапарка закрыли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбитражный суд Новосибирской области поставил точку в деле о банкротстве «Аквамира». Информация об этом появилась в картотеке дел органа.

— Арбитражный суд определил прекратить производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир», — указано в документе.

Пока неясно, почему дело закрыли. Судебный акт можно обжаловать в вышестоящем органе за 30 дней.

Процесс о несостоятельности аквапарка начался еще в августе 2021 года. Тогда компания решила объявить себя банкротом из-за долга перед кредиторами на 2,2 миллиарда рублей.

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