В Новосибирске арбитражный суд закрыл дело о банкротстве аквапарка «Аквамир»

Дело о банкротстве аквапарка закрыли.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Арбитражный суд Новосибирской области поставил точку в деле о банкротстве «Аквамира». Информация об этом появилась в картотеке дел органа.
— Арбитражный суд определил прекратить производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир», — указано в документе.
Пока неясно, почему дело закрыли. Судебный акт можно обжаловать в вышестоящем органе за 30 дней.
Процесс о несостоятельности аквапарка начался еще в августе 2021 года. Тогда компания решила объявить себя банкротом из-за долга перед кредиторами на 2,2 миллиарда рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер