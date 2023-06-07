Новосибирцам рассказали, как обезопасить себя в цифровом мире

7 июня в Новосибирске прошла панельная дискуссия «Актуальные вопросы цифровой безопасности граждан». Фото: Пресс-служба минцифры НСО

В рамках форума «Гражданский диалог» в Новосибирске прошла панельная дискуссия «Актуальные вопросы цифровой безопасности граждан», организованная региональной минцифрой, Общественной палатой области, Общественным советом федерального проекта «Цифровая Россия» в Новосибирской области, возглавляемым министром Сергеем Цукарем. Модератором панельной дискуссии выступил эксперт Общественной палаты, исполнительный директор Фонда научно-технологического развития Новосибирской области Сергей Санников.

Глава минцифры рассказал студентам о типах кибератак, популярных схемах мошенничества, способах противодействия угрозам в Сети, движении «Киберпатриот» и профессии специалиста по информационной безопасности.

Председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов поделился личным опытом борьбы с правонарушениями в IT-сфере. Сообщил присутствующим о проектах по информационной безопасности Российского общества «Знание», а также рассказал, как школьники и студенты могут принять участие в таких проектах. Роман Бубенов подробно рассказал о роли региональной Общественной палаты в противодействии в совершении правонарушений в IT-сфере.

Спикеры делились успешным опытом и наработками в сфере цифровой безопасности. Фото: Пресс-служба минцифры НСО

Представитель НГУ Евгений Павловский рассказал о проблемах в создании программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта, а также изложил свое мнение о существующих проблемах в информационной безопасности. А представитель НИИ истории НГУ Вадим Журавлев - о фундаментальных философских проблемах в сфере информационной безопасности и способе противодействия в информационной войне в отношении нашего общества и государства, развязанной США и странами Западной Европы.

Своим видением проблемы поделились представители НГТУ и НГУЭУ. А международный эксперт из Индии Сивасвами Акилеш на практическом примере работы крупной индийской коммерческой компании объяснил, как противодействовать различным правонарушения в IT-сфере.

Напомним, что 6 - 7 июня в Новосибирской области проходит юбилейный, десятый форум «Гражданский диалог». Это традиционная площадка для общения представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, органов власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества для обсуждения тенденций развития некоммерческого сектора в Новосибирской области.