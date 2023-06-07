В Новосибирской области запустят специальную карту для контроля дорожных подрядчиков

Скоро каждый сможет проверить качество новой дороги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о новом способе контролировать работу дорожных подрядчиков. Скоро в регионе появится карта персональной ответственности. О проекте глава области рассказал 7 июня.

— Попрошу минцифры присоединиться и помочь минтрансу быстро сделать такую информационную электронную карту и представить ее общественникам и депутатскому корпусу. Каждый должен иметь возможность увидеть, когда сделана улица, каков гарантийный срок, истек он или нет, и если не истек, но есть дефекты – как говорится, ФИО того, кто делал ремонт, – потребовал Травников.

Так, с помощью этого проекта любой новосибирец сможет проверить, насколько добросовестно прорабы отнеслись к своей работе.

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