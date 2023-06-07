Карта персональной ответственности дорожных подрядчиков будет доступна всем новосибирцам

В Новосибирске появится карта дорожной ответственности подрядчиков. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание по вопросам обеспечения контроля качества и соблюдения сроков ремонтных работ на объектах, реконструируемых по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске.

В ходе объезда глава региона проконтролировал качество дорожных работ в левобережной части города – на Советском шоссе, по улицам Связистов, Волховской, Полтавской, Станиславского и Большой.

- Сегодня важно не просто выявлять гарантийные дефекты, а предупреждать их на каждом этапе производства работ. Чтобы, например, достойно завершить историю по улице и площади Станиславского. Подрядчик и сегодня пытается где-то сэкономить – в итоге и разная степень износа дорожных слоёв, и примыкания плохие, с трещинами между старым и новым слоем, - отметил глава региона.

Глава региона потребовал от подрядчиков сделать всё для того, чтобы обеспечить пропускную способность на дорогах даже в период временных ремонтных ограничений. Также Андрей Травников предложил создать информационный ресурс, на котором каждый житель Новосибирска мог бы увидеть, когда и кто ремонтировал тот или иной дорожный объект.

- Попрошу минцифры присоединиться и помочь минтрансу быстро сделать такую информационную электронную карту и представить её общественникам, депутатскому корпусу. Каждый должен иметь возможность увидеть, когда сделана улица, каков гарантийный срок, истёк он или нет, и если не истёк, но есть дефекты – как говорится, ФИО того, кто делал ремонт, – потребовал Губернатор.

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