Новосибирцев оштрафовали почти на полмиллиона за нарушение противопожарного режима

За нарушение противопожарного режима оштрафовали 54 человека. Фото: Минприроды НСО

В Новосибирске с апреля по июнь 2023 года действовал особый противопожарный режим. Из-за сильной жары в регионе увеличился риск лесных и ландшафтных пожаров. И в большинстве случаев возникают они по вине человека. В МЧС рассказали, как боролись с этим.

- С 24 апреля по 22 мая было проведено более тысячи обследований региональных территорий в результате которых за поджигание сухой травы и мусора было составлено 80 административных протоколов, - пояснили в МЧС в ответ на запрос КП-Новосибирск.

54 человека оштрафовали на 470 тысяч рублей. Ещё 13 получили предупреждение.

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