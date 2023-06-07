Новосибирскому электрику вынесли приговор за реабилитацию нацизма

Мужчину осудили за распространение ложных сведений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске вынесли приговор за публичную реабилитацию нацизма. Осудили 42-летнего электрика, распространявшего ложную информацию в соцсетях.

- Силовики установили, что мужчина, используя персональную страницу социальной сети, в апреле 2021 года разместил заведомо ложную информацию о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также сведения, оправдывающие совершенные нацистами военные преступления, - пояснил источник КП-Новосибирск.

В мае 2022 года против него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (публичная реабилитация нацизма). Суд приговорил его к 2 годам лишению свободы условно, 1 году испытательного срока и 1 году запрета на занятие деятельностью, связанной с интернетом.

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