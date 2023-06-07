Выпускникам Новосибирской области разрешили носить вентиляторы на экзамены

Школьникам разрешили брать вентилятор на ГИА. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В министерстве образования Новосибирской области решили, как помочь детям в сдаче ГИА во время аномальной жары. Теперь школьникам разрешат приносить вентиляторы на экзамены. Об этом КП-Новосибирск подтвердил министр образования региона Сергей Федорчук.

В ведомстве считают, что такой шаг должен минимизировать риски обмороков во время экзамена.

Глава министерства уверен: в ситуации аномальной жары детям нужно идти навстречу, а не ругать их и выгонять. Поэтому перед экзаменом родители могут оборудовать классы портативными вентиляторами, согласовав это с организаторами экзаменов.

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