Мэр Анатолий Локоть обсудил с жителями решение проблем Хилокского жилмассива. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

В Новосибирске состоялась встреча мэра Анатолия Локтя с жителями Хилокского жилмассива. На ней присутствовали представители прокуратуры и районной администрации.

По словам мэра, уже подготовлена и реализуется «дорожная карта» развития этого микрорайона. Мэр перечислил основные планы по развитию микрорайона – к решению проблем жителей этой части Ленинского района собираются подходить комплексно

Так, согласно плану, власти наведут порядок с торговлей, продолжат рейды на территории рынков. В ходе них будут выявлять незаконно построенные объекты. Их будут сносить. Также будет решен вопрос с самовольной свалкой, расположенной на территории Верх-Тулинского сельсовета.

По словам мэра, определены сроки установления санитарно-защитных зон Клещихинского кладбища и мусорного полигона «Левобережный».

– Принимаем в муниципальную собственность котельную в Аргунском переулке, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение микрорайона, – сказал мэр Анатолий Локоть.

Кроме того, по словам главы города, были обследованы многоквартирные дома на улице Малыгина. Выяснилось, что некоторые из них находятся в аварийном состоянии, требуют расселения.

Что касается дворов на Хилокской улице, то их, отметили на встрече, в ближайшее время благоустроят.

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