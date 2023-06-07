В Новосибирске у станции Инская сошли с рельсов три ж/д платформы

Три железнодорожные платформы сошли с рельсов в Новосибирске. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Три железнодорожные платформы сошли с рельсов в Новосибирске. Инцидент произошел около шести часов утра в среду, 7 июня.
Сход грузовых вагонов случился на участке пути необщего пользования, примыкающего к станции Инская. Платформы не опрокинулись.
− В результате транспортного события опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено, − сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Сейчас Новосибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, как исполнялось законодательство о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
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