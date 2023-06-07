В Новосибирске создают инновационное устройство для ускоренной зарядки автоматов для военных

В подвале жилого дома налажено целое производство. Фото: Горсайт / Александр Корепанов

Инновационное устройство для ускоренной зарядки автоматов для военных создают в Новосибирске. Автором проекта выступает бывший военнослужащий с позывным «Сердцеед».

В подвале жилого дома налажено целое производство. Там «Сердцеед» собирает «Тактические устройства загрузки» – ТУЗ. Они позволяют быстро и безболезненно зарядить магазины семейства АК.

Мужчина признался – когда он служил, одним из проблемных моментов для него была зарядка магазинов, пишет «Горсайт».

− Пальцы начинают болеть, если делать это постоянно. На службе иногда даже перерывы делал из-за боли. Перчатки не спасают – их зажевывает механизм магазина. Они быстро превращаются в рванье, перекашивают патроны. Со временем у меня стали отслаиваться ногти. Было постоянно больно, − рассказал бывший военнослужащий.

Механизм работы ТУЗа очень прост. Это обычный мобильный «столик», в паз которого с одной стороны кладутся патроны, а магазин – с открытого края. Одно резкое нажатие ручкой, и магазин готов к стрельбе.

«Сердцеед» трудится не один, в его команде еще два человека. Пока они не продают изделия и работают в убыток, но надеются на то, что в будущем «Тактические устройства загрузки» принесут много пользы.

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