В Новосибирске прокуратура внесла представление мэрии из-за плохой уборки улиц

Прокуратура оказалась недовольна уборкой улиц в Новосибирске. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске прокуратура внесла представление мэру из-за плохой уборки улиц. В ведомстве провели проверку и выяснили, что улицы в городе убирают недостаточно хорошо.

— Установлено, что уборка улично-дорожной сети и общественных пространств органом местного самоуправления надлежащим образом не организована, муниципальный контроль за выполнением правил благоустройства ослаблен, — пояснили в ведомстве.

Исполнение представления поставлено в прокуратуре на контроль.

В мэрии ежедневно сообщают, что в городе подметают дороги, парковки, остановки общественного транспорта, а также моют дорожные ограждения. А также вывозится мусор и косится газон.

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