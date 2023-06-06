«Вода и сорбент»: врач рассказала о первой помощи съевшему песок ребенку

Врач рассказала, как помочь ребенку,который поел песка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирская область бьет тепловые рекорды — горожане семьями съезжаются на пляжи и берега озер и водохранилищ, чтобы искупаться. Терапевт Ольга Чиркова рассказала изданию NEWS.ru о первой помощи ребенку, который поел песка.

— Если ребенок проглотил немного песка, не стоит впадать в панику. Ему необходимо прополоскать рот и обеспечить обильное питье, а через неделю сдать анализ на наличие гельминтов, — рассказала врач.

Главное — пить побольше воды. Можно выпить сорбент, который облегчит последствия — советует врач.

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