В Новосибирске капитально обновили 84-летний дом-памятник

Теперь здание выглядит так же, как почти сотню лет назад. Фото: стоп-кадр видео https://t.me/alokot.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, как в городе отремонтировали 84-летний дом-памятник. Об этом политик написал в личном Telegram-канале 6 июня.

— После капитального ремонта возвращаем зданиям исторический облик. У памятника архитектуры на улице Омской, 89 убрали незаконные надстройки на балконах, установили балясины и восстановили первозданный цвет – в тон железнодорожного вокзала, — сообщил градоначальник.

Кроме этого, в предыдущие годы здесь обновили крышу, проводку и систему водоснабжения. Привели в порядок подвалы и канализацию.

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