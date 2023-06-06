«Жар какой, Господи!»: под Новосибирском ГАЗель выгорела дотла рядом с заправкой

ГАЗель сгорела полностью. Фото: Новосибирск с огоньком/МЧС по НСО.

Во вторник, 6 июня на шоссе в Коченевском районе Новосибирской области дотла сгорела ГАЗель. Об инциденте рассказали в региональном МЧС, видео с места выложили в группе Новосибирск с огоньком в Telegram.

— Возгорание ГАЗели произошло на улице Шоссейной на заправке. Машина выгорела полностью. Пожар задел еще 1 легковой автомобиль. Пострадавший из ГАЗели доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На кадрах очевидцы рассказывают, что водитель ГАЗели рисковал жизнью, чтобы отогнать горящее авто подальше от заправки.

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