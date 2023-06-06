«Жар какой, Господи!»: под Новосибирском ГАЗель выгорела дотла рядом с заправкой

ГАЗель сгорела полностью. Фото: Новосибирск с огоньком/МЧС по НСО.
Во вторник, 6 июня на шоссе в Коченевском районе Новосибирской области дотла сгорела ГАЗель. Об инциденте рассказали в региональном МЧС, видео с места выложили в группе Новосибирск с огоньком в Telegram.
— Возгорание ГАЗели произошло на улице Шоссейной на заправке. Машина выгорела полностью. Пожар задел еще 1 легковой автомобиль. Пострадавший из ГАЗели доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
На кадрах очевидцы рассказывают, что водитель ГАЗели рисковал жизнью, чтобы отогнать горящее авто подальше от заправки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер