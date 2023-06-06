В Новосибирске внедорожник загорелся после ДТП с троллейбусом

В центре Новосибирска столкнулись троллейбус и внедорожник.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В центре Новосибирска столкнулись троллейбус и внедорожник. ДТП случилось днем во вторник, 6 июня.
— На перекрёстке Красного проспекта и улицы Максима Горького столкнулись троллейбус и внедорожник, у которого произошло возгорание под капотом, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На месте работали пожарные. Некоторое время на дороге движение было затруднено.
— Данное дорожно-транспортное происшествие оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
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