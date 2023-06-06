В Новосибирске внедорожник загорелся после ДТП с троллейбусом

В центре Новосибирска столкнулись троллейбус и внедорожник. Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Новосибирска столкнулись троллейбус и внедорожник. ДТП случилось днем во вторник, 6 июня.

— На перекрёстке Красного проспекта и улицы Максима Горького столкнулись троллейбус и внедорожник, у которого произошло возгорание под капотом, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На месте работали пожарные. Некоторое время на дороге движение было затруднено.

— Данное дорожно-транспортное происшествие оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber