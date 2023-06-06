Глава управления физультуры и спорта Новосибирска Алексей Толоконский покинул свой пост

Начальник управления физкультуры и спорта Новосибирска. Фото: www.pmfk-sibiryak.ru

Начальник управления физкультуры и спорта Новосибирска Алексей Толоконский покинул свой пост. Об этом стало известно во вторник, 6 июня.

— Действительно, Алексей Викторович покинул свой пост по собственному желанию, — пояснила КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова. — Исполнять обязанности начальника управления будет заместитель Толоконского Константин Катионов.

Вице-мэр также отметила, что пока что не идет речь о новой кандидатуре на эту должность.

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