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НовостиОбщество6 июня 2023 10:38

Глава управления физультуры и спорта Новосибирска Алексей Толоконский покинул свой пост

Об этом стало известно во вторник, 6 июня
Галина СИМОНОВА
Начальник управления физкультуры и спорта Новосибирска. Фото: www.pmfk-sibiryak.ru

Начальник управления физкультуры и спорта Новосибирска. Фото: www.pmfk-sibiryak.ru

Начальник управления физкультуры и спорта Новосибирска Алексей Толоконский покинул свой пост. Об этом стало известно во вторник, 6 июня.

— Действительно, Алексей Викторович покинул свой пост по собственному желанию, — пояснила КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова. — Исполнять обязанности начальника управления будет заместитель Толоконского Константин Катионов.

Вице-мэр также отметила, что пока что не идет речь о новой кандидатуре на эту должность.

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