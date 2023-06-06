Андрей Травников пообщался с патриотической молодежью Новосибирска

Губернатор Андрей Травников пообщался с патриотической молодежью Новосибирской области. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников пообщался с патриотической молодежью Новосибирской области. Глава региона ответил на самые популярные вопросы ребят. Разговор состоялся в рамках марафона «Ты — Россия» форума «Гражданский диалог».

Андрей Травников напомнил, что социально-экономическое развитие Новосибирской области было определено еще в 2018 году. Главный элемент развития — конкурентное преимущество. Поэтому любому бизнес-проекту в любой отрасли старались уделять максимальное внимание и оказывать поддержку.

— На следующую пятилетку мы ставим себе такую же цель — развиваться быстрее других за счёт создания инфраструктуры, логистического преобразования, формирования производственных площадок и условий для развития бизнеса во всех отраслях. Отмечу, что вовлечённость молодёжи в эти процессы должна неизменно строиться на готовности к диалогу и твёрдой патриотической установке, на любви к Родине, — пояснил Андрей Травников.

Региональный форум «Гражданский диалог» проходит в Новосибирске в десятый раз. В этом году его тема — «Гражданское общество: новые вызовы — новые задачи». На два дня запланировано более 20 мероприятий. Форум объединит на одной площадке порядка тысячи гражданских активистов, представителей социальных некоммерческих организаций, властей, волонтеров, а также представителей бизнеса и экспертов.

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