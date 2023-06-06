Под Новосибирском на неделю закроют ж/д переезд на дороге Инская-Барышево-Садовод

Железнодорожный переезд на дороге Инская-Барышево-Садовод закроют на неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Железнодорожный переезд на дороге Инская-Барышево-Садовод закроют на неделю. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог НСО.

Причина в капитальном ремонте пути по станции Издревая. Работы будут проводиться в период с 14 по 21 июня.

− Инская дистанция пути вынуждена закрыть железнодорожный переезд «Инская − Издревая 7 км + 642 м», − говорится в публикации.

На этот период водители смогут воспользоваться объездной дорогой.

На этот период водители смогут воспользоваться объездной дорогой. Фото: ТУАД НСО

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