Под Новосибирском 11-летний мальчик упал с мопеда и ударился головой

Мальчик съехал в кювет, после чего мопед опрокинулся. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Маслянинском районе Новосибирской области 11-летний мальчик упал с мопеда и получил серьезную травму головы. Ребенка забрали в больницу.

Произошло это вечером 5 июня. Как сообщили в группе «Подслушано в Маслянино (ПвМ)» в социальной сети «ВКонтакте», мопед мальчику в мае подарили родители.

− В результате тяжелая травма головного мозга. Врачи борются за его жизнь, − отметили в публикации.

В Госавтоинспекции по Новосибирской области прокомментировали произошедшее. В полиции уточнили, что ребенок двигался со стороны села Мамоново в сторону села Елбань.

− Напротив дома № 14 по улице Центральная деревни Малая Томка по неустановленной на данный момент причине несовершеннолетний совершил съезд в кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, − рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, ездить на мопеде или скутере можно с 16 лет. Для этого нужно получить водительское удостоверение категории «М».

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