Новосибирские врачи спасли ребенка с множественным пороком сердца: помогли магниты

В Новосибирске спасли 9-летнего мальчика из Волгограда с множественным пороком сердца. Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

Хирурги Центра имени Мешалкина в Новосибирске спасли 9-летнего мальчика из Волгограда с множественным пороком сердца. Главная патология заключалась в том, что у ребенка был один желудочек сердца, вместо двух, как у обычных людей. В раннем возрасте его прооперировали, но рубцы оставшиеся от вмешательства стали причиной серьезной аритмии. И пульс мальчика стал патологически учащаться до 150–180 ударов в минуту. Из-за этого он мучился от головной боли, терял сознание и попадал в реанимацию.

Операцию ему проводили с помощью специальной робот-системы. Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

Помочь ребенку могла только сложная операция, где с помощью катетера необходимо было войти сердце через крупную вену. Но провести такую операцию этому ребенку было невозможно из-за последствий уже перенесенных вмешательств. Тогда остался только один путь: хирургам предстояло попасть в необходимые камеры сердца через аорту. После этого еще дважды развернуться внутри камер сердца, пройти через дефект межпредсердной перегородки и наконец попасть в правое предсердие.

Хирургам пришлось работать на площади 5-6 миллиметров. Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

— Вручную, стандартным способом сделать такое невозможно, поэтому ребенок и приехал в Новосибирск, — объясняет заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина, доктор медицинских наук, профессор Александр Борисович Романов. — В России только в Центре Мешалкина оперируют на роботизированной системе, которая позволяет маневрировать внутри сердца как угодно — сверхмощные магниты аккуратно поворачивают катетер в сердце в любом направлении. Хирург управляет ими с помощью обычной мышки за монитором, но от точности его движений зависит жизнь.

Когда ребенка уже начали оперировать, вскрылась еще одна аномалия: оказалось, что у него два водителя ритма вместо одного. Хирургам пришлось провести ювелирную работу на участке в 5-6 миллиметров, чтобы устранить аритмию у ребенка. Длилась операция четыре часа.

Через трое суток мальчика вместе с мамой уже выписали из стационара.

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