Главу Колыванского района Новосибирской области Артюхова переизбрали на новый срок

Главой Колыванского района Новосибирской области переизбран Евгений Артюхов. Фото: https://vk.com/id578760781

Главой Колыванского района Новосибирской области переизбран Евгений Артюхов. Об этом стало известно в понедельник, 5 июня.

Вопрос об избрании главы района рассматривали на сессии Совета депутатов Колыванского района в минувшую пятницу.

О том, что Евгений Артюхов останется на своей должности, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Травников.

− Депутаты районного совета пошли по принципу «коней на переправе не меняют», большинством голосов избран действующий глава Артюхов Евгений Геннадьевич, − подчеркнул глава Новосибирской области.

Артюхов занял должность главы Колыванского района 25 апреля 2018 года.

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