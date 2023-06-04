В Новосибирске в Калининском районе произошел пожар в частном доме

Пожар случился на улице Кавалеристов. Фото: кадр из видео АСТ-54.

4 июня в Калининском районе Новосибирска на улице Кавалерийской, 287 загорелся частный дом. Его хозяин получил ожоги.

— Огонь охватил дом и баню. Пожарные прибыли на место в 12:15, ликвидация открытого горения — в 12:56. Хозяин получил ожоги и был госпитализирован в областную больницу, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, сегодня же в Новосибирске произошел горадно более крупный пожар. Загорелась кровля Центральной клинической больницы на улице Пирогова, по предварительной версии, из-за короткого замыкания. Пациентов и персонал эвакуировали, погибших в пожаре нет. Сейчас огонь потушен, а пациентов разводят по другим больницам.

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