В Новосибирске школьник сдавал экзамен по информатике без компьютерной мыши

В одной из школ во время экзамена ученикам не раздали компьютерные мыши. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мать девятиклассника в Новосибирске пожаловалась на то, что ее сын сдавал экзамен по информатике без компьютерной мыши.

— Детям не были предоставлены компьютерные мыши, а использовать свои не разрешили. Мой сын из-за волнения не попросил компьютерную мышь, пользовался встроенным манипулятором, что было очень неудобно. И, я думаю, это повлияло на качество выполнения экзаменационных задний. Что теперь делать? — спросила родительница на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования.

Директор НИМРО Сергей Кондратьев ответил ей, что остается только ждать результатов.

— Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА подается участников ГИА члену ГЭК в день экзамена. Но в любом случае в отношении ППЭ будет проведена проверка, что бы подобные ситуации не повторялись на других экзаменах, — сказано в ответе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер