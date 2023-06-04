«Почему вы не открываете двери?»: в электричке Коченево-Новосибирск буйные пассажирки сорвали стоп-кран

Женщины грубо вели себя с другими пассажирами и работниками поезда. Фото: кадр из видео АСТ-54.

Две пассажирки электрички Коченево-Новосибирск-Главный неадекватно вели себя в вагоне. По словам очевидцев, они дважды сорвали стоп-кран, требуя остановиться. Инцидент случился днем 3 июня.

Их агрессивное поведение попало на видео. Женщины кидались на других пассажиров, требуя остановиться. Возможно, одна из них была пьяна. К ним вышел помощник машиниста, которому они начали высказывать претензии:

— Почему вы не открываете двери?

Тот объяснил им, что поезд не остановился, потому что рядом не было выхода на платформу.

В Западно-Новосибирской транспортной прокуратуре КП-Новосибирск подтвердили факт инцидента, сейчас проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер