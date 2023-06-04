В Новосибирске два 18-летних мотоциклиста пострадали в ДТП

Пострадавших мотоциклистов увезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска.

Ночью 4 июня в Кировском районе Новосибирск мотоцикл попал в аварию. Пострадали в ДТП два 18-летних парня.

— В 3:40 «Тойота Королла» под управлением 32-летнего водителя двигалась по улице Немировича-Данченко. При повороте налево у дома №28 по улице Римского-Корсакова, она столкнулась с ехавшим навстречу мотоциклом «Питбайк», за рулем которого был 18-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Пострадавших увезли в больницу, характер их травм уточняется.

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