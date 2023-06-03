В Новосибирске женщина и ребенок пострадали в ДТП с двумя иномарками

На Бердском шоссе произошло жесткое ДТП с двумя иномарками.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В субботу, 3 июня, на Бердском шоссе произошло ДТП с двумя иномарками. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
На участке между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой столкнулись Hyundai Solaris и Daewoo Gentra. Очевидцы рассказывают, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения.
Также, по словам очевидцев, пострадали два человека.
− Женщина сломала ногу, ребенок ударился головой, − отметили в публикации.
На месте работали полицейские, медики и пожарные.
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