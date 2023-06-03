В Новосибирске 10-летняя школьница сломала руку на батуте в парке «Арена»

Школьница упала на батуте в парке «Арена». Фото: предоставлено Екатериной Черкасовой

В Новосибирске 10-летняя школьница сломала две кости левого предплечья на батуте, расположенном в парке «Арена». Об этом КП-Новосибирск рассказала ее мама Екатерина Черкасова.

Инцидент произошел в четверг, 1 июня.

− 1 июня муж с детьми гулял возле новой «Арены», старшая дочь, которой 10 лет, прыгала на одном из батутов. В нем были большие щели. Дочка запнулась об эту щель, упала и ударилась рукой об землю, − отметила в беседе с КП-Новосибирск Екатерина.

После родители повезли девочку в больницу. Там у нее диагностировали перелом.

− Я считаю, что эти батуты небезопасны. Мягких матов либо чего-то подобного там попросту нет, − добавила сибирячка.

Екатерина пока не стала обращаться с жалобой к руководству «Арены».

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