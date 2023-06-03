Пластический хирург Гончарова перечислила привычки, ускоряющие старение

Названы привычки, которые ускоряют старение.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Названы привычки, которые ускоряют старение. Их перечислила пластический хирург Иляна Гончарова.
По словам специалиста, всего есть пять факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на кожу.
− Самая распространенная незаметная привычка − отказ пользоваться кремами с SPF-защитой. Без солнцезащитного средства из дома лучше не выходить ни летом, ни зимой. Но данным правилом многие пренебрегают, а ультрафиолет серьезно вредит коже, провоцируя преждевременное старение, − цитирует пластического хирурга News.ru.
Второй момент – это неправильное питание. Кожа сильно страдает из-за недостатка полезных микроэлементов и витаминов.
Также на состояние кожи влияет сон. Из-за недосыпа создается ощущение усталого вида, что зрительно добавляет возраст.
Отказ от уходовой косметики тоже приводит к ускоренному старению. Кожу необходимо увлажнять и напитывать микроэлементами.
И, наконец, пятая привычка – слишком активная мимика. Из-за этого появляются мимические морщины.
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