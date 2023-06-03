Новосибирская ученая спасла стрижа, врезавшегося в стекло машины

Птица ударилась о стекло машины. Фото: Людмила Буднева

Преподаватель Новосибирского государственного университета Людмила Буднева спасла стрижа, попавшего в беду. Она рассказала КП-Новосибирск, что к ней за помощью обратилась девушка, нашедшая птицу в беде на улице.

— Ко мне обратилась одна из подписчиц, которая нашла черного стрижа, ударившегося о стекло машины и упавшего на асфальт. Эта птица по определению не может взлететь с земли. Что делать? Положить в коробку, дать отлежаться и отнести на высоту, откуда он может стартовать, — написала Людмила в своем телеграм-канале «Птичка на проводе».

Людмила отметила, что уже не первый раз спасает птиц, попавших в беду, поэтому алгоритм действий для нее привычен.

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