В Новосибирске изменят схемы движения автобусов № 5 и № 43

Временно изменили 2 маршрута автобусов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске временно изменили пути следования автобусов № 5 и № 43. О нововведениях рассказали в мэрии города в пятницу, 2 июня.

— С 3 по 6 июня автобус № 5 будет ходить через улицы: Широкую, Троллейную, Демьяновскую, Пермскую, Пархоменко, далее — по действующей схеме. Также с 1 июня и до неопределенного момента автобус № 43 не будет заезжать на улицы Станиславского и Широкую. Вместо них в маршрут включили улицы Титова и Пархоменко, — отметили в мэрии города.

По информации муниципалитета, схема автобуса № 5 изменилась из-за ремонта теплотрассы, а № 43 — из-за строительства мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской.

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