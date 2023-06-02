В Новосибирской области появится новая туристическая зона и экотропа

В Маслянинском районе появится новая экотропа. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области на развитие туризма выделили 44,9 миллиона рублей в рамках госпрограммы. Районы области подали заявки на участие в конкурсе туристических проектов. Из 26 заявок было отобрано 7.

В их числе был и проект Маслянинского района «Суенга. Легенды и были древней земли». Его суть — создание экотропы на месте слияния рек Бердь и Суенга возле старейшего села Новосибирской области, основанного в 1644 году.

Как отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, в нынешних условиях особенно важно поддерживать сферу туризма. Это позволит не только создать в районах области новые точки притяжения, но и новые рабочие места, а также привлечь частные инвестиции.

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