В Новосибирске в детской больнице № 3 по поручению Андрея Травникова провели капремонт. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске в детской больнице № 3 сделали капитальный ремонт. Выполненные работы оценил министра регионального здравоохранения Константин Хальзов. Он посетил медучреждение 1 июня, в День защиты детей. Ремонт в больнице провели по поручению губернатора региона Андрея Травникова. Работы шли согласно утвержденной областным правительством госпрограмме. Средства на ремонт выделили из бюджета НСО.

Изменения после ремонта глобальны. Их видно уже на входе. Так, в больнице выросла пропускная способность приемного покоя. Кроме того, в приемного отделении поменяли все коммуникации. А на третьем этаже больницы, где раньше располагались кабинеты административных служб, оборудовали абсолютно новое отделение. В нем 50 коек. А каждый полубокс обустроили своим санузлом с душевой кабиной. Также там есть кислородные точки и кнопки вызова персонала.

Константин Хальзов уточнил, что часть администрации переехала в новое структурное подразделение медучреждения – открытую в прошлом году поликлинику в Стрижах. «Благодаря этому организационному решению мы улучшим качество и доступность медицинской помощи по инфекционному профилю детям не только областного центра, но и ближайших районов», – отметил министр.

– Приемный покой уже работает, новое инфекционное отделение начнет принимать пациентов в ближайшее время. Следующий этап, рассказала главный врач больницы Татьяна Комиссарова, – реконструкция отделения реанимации и интенсивной терапии. Идет подготовка медико-технического задания и проектно-сметной документации, – сообщает правительство Новосибирской области.

Маленьким пациентам в День защиты детей подарили книжки, игрушки и канцелярию.

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